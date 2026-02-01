ternana torres 0 2 stop inatteso per le fere

La Ternana perde in casa contro la Torres, 0-2, in un risultato che sorprende tutti. I rossoverdi hanno giocato in superiorità numerica per buona parte della partita, ma non sono riusciti a segnare. Nonostante l’assedio, la squadra fatica a trovare la rete, e alla fine subisce due gol che cambiano il risultato. La sconfitta mette in discussione le speranze di migliorare in classifica.

Terni, 1 febbraio 2026 – Inattesa sconfitta per i rossoverdi, nonostante la lunga fase giocata in superiorità numerica e un costante assedio in cui si conferma la difficoltà nel concretizzare. Si inizia con una parata decisiva di Zaccagno su destro di Majer. Un rigore assegnato dall’arbitro per fallo di Diakité su Orellana è tramutato in punizione dal limite dopo revisione chiesta da Greco Sugli sviluppi del calcio piazzato Orellana conclude a fil di palo. Il numero 10 si vede negare poi il gol da Zaccagno in uscita. Non ha effetti la “card” chiesta da Liverani sul penalty assegnato alla Torres per un contatto in area Maestrelli-Zambataro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

