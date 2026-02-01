Tentata rapina in via Zucchini Donna ferita

Questa sera, in via Zucchini, una donna di 40 anni è stata aggredita mentre portava a spasso il cane. Un’altra donna le si è avvicinata, l’ha presa a trascinare e ha cercato di strapparle la borsa. La vittima si è opposta e ha riportato ferite, mentre l’aggressore è scappata via prima che arrivassero le forze dell’ordine. La zona torna nel mirino della paura.

Ancora paura per le vie del centro storico: in via Zucchini, l'altra sera, una donna di 40 anni è stata aggredita e trascinata per terra da un'altra donna nel tentativo di rapinarla della borsa, mentre stava portando a spasso il cane. È successo intorno all'una di notte in una traversa di via Borgo di San Pietro. Mentre camminava da sola, solo in compagnia del suo amico a quattro zampe, una donna italiana è stata avvicinata da un'altra donna, che con un gesto velocissimo ha provato a strapparle via la borsa. Nel tentativo di rapinarla, l'ha fatta cadere per terra. Una caduta rovinosa sull'asfalto, che ha provocato alla vittima ematomi, lividi e diverse ferite.

