Tenta di rubare al supermercato | 24enne fermato dalla polizia

Un giovane di 24 anni è stato arrestato questa mattina all’interno di un supermercato a causa di un tentativo di furto. La polizia è intervenuta mentre il ragazzo cercava di scappare con della merce rubata. È stato subito fermato e condotto in commissariato. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il giovane, 24 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre cercava di uscire con merce rubata. Per lui foglio di via e avvio della procedura per la revoca dell’asilo politico È stato fermato all'interno del supermercato, prima che riuscisse ad allontanarsi con la merce rubata. Un uomo di 24 anni, di origine indiana, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato dopo un tentativo di furto al punto vendita Lidl di via Valcamonica, a Brescia. L'allarme è arrivato al numero di emergenza 112, che il direttore del supermercato ha contattato per segnalare la presenza di un individuo già noto per precedenti episodi simili.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Supermercato Rubato Tenta di rubare al supermercato: fermato dai carabinieri Già denunciato, ci riprova: fermato mentre tenta di rubare al supermercato Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Nei guai per il furto di alcolici al supermercato Ultime notizie su Supermercato Rubato Argomenti discussi: Tenta di rubare nel parcheggio interrato di Carignano, arrestato dalla polizia locale; Scoperto mentre tenta di rubare nelle auto, scappa. Poi minaccia di buttarsi da un condominio; Ruba al supermercato, 76enne finisce nei guai; Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce il personale: 24enne nei guai. Tenta di rubare al supermercato: 24enne fermato dalla poliziaÈ stato fermato all'interno del supermercato, prima che riuscisse ad allontanarsi con la merce rubata. Un uomo di 24 anni, di origine indiana, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di ... bresciatoday.it Casnigo, tenta di rubare 210 prodotti al supermercato. Inseguita da un cliente, arrestata 22enneUna 22enne è uscita da un market Iperal senza pagare 210 prodotti, mentre il complicedistraeva la cassiera. L’uomo identificato ... ecodibergamo.it Casnigo, tenta di rubare 210 prodotti al supermercato. Inseguita da un cliente, arrestata 22enne - facebook.com facebook Casnigo, tenta di rubare 210 prodotti al supermercato. Inseguita da un cliente, arrestata 22enne x.com

