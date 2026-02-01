Nicole Arlia e Gaia Monfardini arrivano in finale nel doppio femminile al WTT Feeder di Lille, ma si devono accontentare del secondo posto. Le italiane, favorite come quarta testa di serie, perdono contro le taiwanesi Chien Tung-Chuan e Li Yu-Jhun, che sono le prime del tabellone. La partita si conclude con un punteggio di 1-3, dopo quattro set combattuti: 8-11, 12-10, 6-11 e 7-11.

Nicole Arlia e Gaia Monfardini si fermano in finale nel tabellone di doppio femminile del WTT er 2026 di Lille, in Francia: la coppia azzurra, accreditata della quarta testa di serie, cede nell’ultimo atto alle taiwanesi Chien Tung-Chuan e Li Yu-Jhun, duo numero 1 del seeding, con le italiane sconfitte per 1-3 (8-11, 12-10, 6-11, 7-11). Al sito federale dopo la finale Nicole Arlia traccia il bilancio della manifestazione: “ Negli scorsi tornei ci eravamo già espresse su ottimi livelli e avevamo perso contro coppie forti, che hanno esperienze superiori alla nostra. Nel primo turno abbiamo avuto il derby con Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin, e non pensavamo di giocare così bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, Nicole Arlia e Gaia Monfardini si fermano in finale in doppio nel Feeder di Lille

Approfondimenti su Lille Tennistavolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lille Tennistavolo

Argomenti discussi: Nicole Arlia e Tommaso Giovannetti ammessi ai main draw a Lille; Nicole Arlia e Gaia Monfardini sono seconde in doppio a Lille; A Lille doppiette di vittorie per Nicole Arlia e Miriam Carnovale; Nicole Arlia e Gaia Monfardini sono in finale nel doppio.

Tennistavolo: in 400 a Cagliari per i campionati italianiSaranno assegnati a Cagliari gli scudetti del tennistavolo di seconda e terza categoria. Da sabato 18, per una settimana, via ai campionati nazionali che assegneranno i titoli dei singolari e dei ... ansa.it

Tennistavolo, al WTT Feeder passano il turno Rossi e OyebodeTerza giornata del WTT Feeder in corso a Cagliari, ma è la prima dei tabelloni principali, il livello sale. Nel corso della mattina via al primo turno del singolare femminile, agli ottavi di finali ... unionesarda.it

WTT FEEDER LILLE Si ritorna ufficialmente sul campo internazionale La nostra castellana Nicole Arlia sarà presente al WTT Feeder di Lille dal 27 al 31 gennaio Nel singolo femminile , partirà dal tabellone di qualificazione Per il doppi - facebook.com facebook