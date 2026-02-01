Tennistavolo Caltanissetta in grande spolvero | successi sul campo e squadra in crescita nel weekend delle competizioni

Il Tennistavolo Caltanissetta ha appena concluso un fine settimana ricco di vittorie. La squadra ha mostrato grande determinazione sui campi e ha raccolto risultati che fanno ben sperare per il futuro del movimento locale. Con questa crescita, il club si prepara a affrontare le prossime sfide con maggiore convinzione.

Il Tennistavolo Caltanissetta ha chiuso il weekend delle competizioni con un bilancio di successi che segna un punto di svolta per il movimento locale. Nella serie C2, i nisseni hanno superato con determinazione la capolista Libertas Sturzo di Caltagirone, imponendosi per 5 a 3 in una partita che ha regalato emozioni fino all'ultimo punto. Il contributo decisivo è arrivato dal giovane Andrea Alongi, che ha portato a casa due vittorie fondamentali, tra cui una sfida epica contro Riccardo Mungiovi, chiusa al tie-break con il punteggio di 11-6, 9-11, 9-11, 11-5, 11-4. Le altre due vittorie sono state firmate da Paolo Alongi, confermando la solidità del reparto singolo, mentre Manuel Tandurella ha dato il suo contributo con una prestazione di qualità.

