Tennis tutti i giocatori che hanno vinto il Career Grand Slam | Alcaraz è il 9°

Carlos Alcaraz ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis. A soli 22 anni e 272 giorni, con la vittoria agli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, è diventato il nono giocatore di sempre a conquistare il Career Grand Slam, ovvero l’intera serie dei quattro tornei del Grande Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, ciascuno vinto almeno una volta nella carriera. Il successo a Melbourne lo colloca al vertice della storia del tennis moderno, non solo per il numero, ma per l’età: è il più giovane a raggiungere questo traguardo da quando, nel 1935, Fred Perry lo fece a 26 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlos Alcaraz ha raggiunto un traguardo che pochi nel tennis sono riusciti a conquistare.

Alcaraz conquista il suo primo titolo del Grand Slam battendo Djokovic in finale.

