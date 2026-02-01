Tennis Djokovic | E’ stato un viaggio fantastico

Djokovic ha lasciato Roma con un sorriso e parole di stima per il suo avversario. Dopo aver perso in finale, il tennista serbo ha riconosciuto il talento di Carlos e il percorso incredibile che sta facendo.

Roma, 1 feb. (askanews) – “Complimenti a Carlos, hai giocato un torneo straordinario. Stai ottenendo qualcosa di storico. Ti auguro il meglio per il resto della tua carriera, sei giovanissimo. Ci rivedremo ancora tante volte”. Così Novak Djokovic dopo la finale persa a Melbourne contro Carlos Alcaraz. “Grazie al mio team: siete la mia roccia nel mio angolo, vedete il meglio e il peggio di me. Voglio parlare al leggendario Rafa. È strano vederti in tribuna e non in campo. Sono onorato di aver condiviso il campo con te ed è stato un onore vederti in tribuna. Grazie al pubblico per gli incoragiamenti e la positività che mi avete trasmesso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

