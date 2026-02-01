Tennis Alcaraz trionfa a Melbourne

Carlos Alcaraz ha vinto la finale dell'Australian Open battendo Novak Djokovic in quattro set. Dopo aver perso il primo, l’ispanico ha saputo reagire, vincendo gli altri tre e conquistando il suo primo Slam. È stata una partita combattuta, con Alcaraz che ha dimostrato di avere il carattere giusto per affrontare uno dei campioni più forti in circolazione.

13.00 Carlos Alcaraz batte Djokovic 2-6 6-2 6-3 7-5 nella finale dell'Australian Open e si prende l'unico Slam che gli mancava in carriera. L'epilogo contro il serbo dura poco più di tre ore. Combattivo Djokovic, 38ma finale di uno Slam per lui (ne ha vinte 24) a quasi 39 anni: suo il primo set con grande autorità. Alcaraz non si scompone e rimonta rapidamente.Il quarto set va punto a punto, finché lo spagnolo piazza il break vincente nell'ultimo gioco.Per Alcaraz, complessivamente, è il 7° Slam.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Alcaraz Djokovic Tennis, Zverev in semifinale a Melbourne Sascha Zverev si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, raggiungendo questo traguardo per la quarta volta in carriera. Tennis,Sinner in semifinale a Melbourne Jannik Sinner prosegue la sua corsa agli Australian Open. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Alcaraz infiamma così il pubblico di Melbourne Ultime notizie su Alcaraz Djokovic Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz trionfa in finale contro Djokovic: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5; Alcaraz piega Zverev nel match più folle: Carlos si fa male, lotta e vince dopo 5h 27'; Sinner si inchina a un eterno Djokovic: Nole trionfa al quinto set e va in finale contro Alcaraz; Kyrgios senza pietà con Sinner: Alcaraz vince gli Australian Open e facciamo festa tutta la notte... Alcaraz trionfa agli Australian Open, Djokovic ko: è il più giovane a completare il Grande Slam della carrieraUna sfida per la storia: lo spagnolo cerca lo Slam che gli manca per essere il più giovane a realizzare il Grande Slam di carriera. Nole vuole il suo 25°: sarebbe il record della storia del tennis (Ma ... gazzetta.it Carlos Alcaraz trionfa a Melbourne: Novak Djokovic cede in finale, 2-6 6-2 6-3 7-5, Carlos da Career Slam, settimo titolo a 22 anniTENNIS, AUSTRALIAN OPEN - Carlos Alcaraz domina l'epilogo in crescendo contro Novak Djokovic che perde la prima delle sue 11 finali a Melbourne: 2-6 6-2 6-3 7-5 ... eurosport.it CARLITOS PASSA IN VANTAGGIO Doppio break per lo spagnolo e mette la freccia nella finalissima contro Djokovic: 6-3 e due set a uno per Alcaraz #AusOpen #AO2026 #Tennis #Djokovic #Alcaraz - facebook.com facebook Tennis, #Alcaraz: “Ho lottato fino alla fine con il cuore” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.