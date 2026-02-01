Tennis Alcaraz | Nole motivo di grande ispirazione

Durante il torneo a Roma, Carlos Alcaraz ha detto che Novak Djokovic lo ispira molto. Il giovane tennista spagnolo ha anche commentato di essere onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con lui, ringraziandolo per quello che fa nel circuito.

Roma, 1 feb. (askanews) – “Novak, quello che fai tu mi ispira. Sono onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con te, grazie per tutto quello che fai. Sei di grande ispirazione”. Così Carlos Alcaraz dopo il successo su Novak Djokovic in finale a Melbourne. “Grazie al mio team – continua – solo voi sapete quanto io abbia lavorato duro per centrare questo traguardo. La preseason è stata una montagna russa, abbiamo tenuto la testa bassa e lavorato duro. Mi avete spinto ogni giorno a fare le cose giuste e sono molto grato a ognuno di voi. Questo trofeo è vostro. È strano vedere Rafa in tribuna: sono onorato di aver condiviso con te gli allenamenti, vederti è un privilegio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Durante la premiazione degli Australian Open, Carlos Alcaraz ha mostrato tutta la sua gioia, dicendo che il trofeo è per il suo team.

