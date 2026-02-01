Tennis Alcaraz | Nole motivo di grande ispirazione

Da ildenaro.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo a Roma, Carlos Alcaraz ha detto che Novak Djokovic lo ispira molto. Il giovane tennista spagnolo ha anche commentato di essere onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con lui, ringraziandolo per quello che fa nel circuito.

Roma, 1 feb. (askanews) – “Novak, quello che fai tu mi ispira. Sono onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con te, grazie per tutto quello che fai. Sei di grande ispirazione”. Così Carlos Alcaraz dopo il successo su Novak Djokovic in finale a Melbourne. “Grazie al mio team – continua – solo voi sapete quanto io abbia lavorato duro per centrare questo traguardo. La preseason è stata una montagna russa, abbiamo tenuto la testa bassa e lavorato duro. Mi avete spinto ogni giorno a fare le cose giuste e sono molto grato a ognuno di voi. Questo trofeo è vostro. È strano vedere Rafa in tribuna: sono onorato di aver condiviso con te gli allenamenti, vederti è un privilegio.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Alcaraz Nole

Carlos Alcaraz: “Questo trofeo è per il team, grande onore giocare davanti a Nadal. Djokovic d’ispirazione”

Durante la premiazione degli Australian Open, Carlos Alcaraz ha mostrato tutta la sua gioia, dicendo che il trofeo è per il suo team.

Panatta sul Grande Slam: “Credo Sinner abbia più possibilità di Alcaraz per un motivo”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Novak i Alcaraz! Novak Djokovic Alcaraz!

Video Novak i Alcaraz! Novak Djokovic Alcaraz!

Ultime notizie su Alcaraz Nole

Argomenti discussi: La finale Djokovic-Alcaraz, lo spagnolo in vantaggio; Sinner eliminato dagli Australian Open 2026, Djokovic lo batte e ragginge Alcaraz in finale; Eterno Djokovic, Sinner si arrende Nole in finale contro Alcaraz; Djokovic snobba Alcaraz e Sinner.

tennis alcaraz nole motivoAlcaraz trionfa agli Australian Open, Djokovic ko: è il più giovane a completare il Grande Slam della carrieraIl numero 1 del mondo batte in finale il campione serbo con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 ed entra nella storia ... gazzetta.it

Alcaraz vince gli Australian Open: Djokovic battuto in 4 setLe parole di Alcaraz: Novak, quello che fai tu mi ispira. Sono onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con te, grazie per tutto quello che fai. Sei di grande ispirazione. Grazie al mio te ... sport.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.