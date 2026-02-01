Teate Cinema | martedì 3 febbraio la proiezione di Uomini e lupi

Martedì 3 febbraio, al cinema di Teate, si terrà la proiezione di “Uomini e lupi”. La rassegna “Teate Cinema” torna con la sua quarta edizione, portando sul grande schermo film girati in Abruzzo. La serata è organizzata dall’associazione Culturale Teate Nostra e dall’Università “G.”, e ha già attirato l’attenzione di molte persone interessate al cinema e alla regione.

Al via la rassegna cinematografica "Teate Cinema- I film girati in Abruzzo" giunta alla quarta edizione organizzata dall'associazione Culturale Teate Nostra e dal Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali dell'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara.La prima proiezione martedì 3 febbraio alle ore 17,30 dal titolo "Uomini e lupi" del 1957 diretto da Giuseppe De Santis, interpretato da Silvana Mangano,Yves Montand e Pedro Armendàriz, con la partecipazione di Guido Celano.

