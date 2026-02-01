Teate Cinema | martedì 3 febbraio la proiezione di Uomini e lupi

Questa sera a Chieti si svolge la proiezione di “Uomini e lupi”, il primo appuntamento della nuova edizione della rassegna “Teate Cinema”. La manifestazione, arrivata alla quarta edizione, porta sul grande schermo film girati in Abruzzo. L’evento è organizzato dall’associazione Culturale Teate Nostra e dal Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali dell’Università “G”. La serata promette di attirare appassionati e curiosi, pronti a scoprire storie che hanno come sfondo questa regione.

Al via la rassegna cinematografica "Teate Cinema- I film girati in Abruzzo" giunta alla quarta edizione organizzata dall'associazione Culturale Teate Nostra e dal Dipartimento di Lettere Arti e Scienze Sociali dell'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara.La prima proiezione martedì 3 febbraio alle ore 17,30 dal titolo "Uomini e lupi" del 1957 diretto da Giuseppe De Santis, interpretato da Silvana Mangano,Yves Montand e Pedro Armendàriz, con la partecipazione di Guido Celano.

