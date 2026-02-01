A Ghisalba continuano i controlli sul tarlo asiatico, ma finora non sono stati trovati nuovi focolai. Negli ultimi due anni, nonostante i monitoraggi costanti, nessuna pianta è risultata infestata dall’insetto. La situazione sembra sotto controllo, e le autorità sperano di mantenere questa stabilità nel tempo.

Ghisalba. Sembra intravedersi una luce in fondo al tunnel per quanto riguarda l’emergenza legata al tarlo asiatico, l’insetto infestante che negli anni scorsi aveva colpito diverse piante sul territorio comunale determinandone l’abbattimento (e la conseguente ripiantumazione a opera di Ersaf). I controlli proseguono e i dati raccolti mostrano un calo costante delle infestazioni. A fare il punto sulla situazione è l’ispettore fitosanitario Alessandro Bianchi. “Il monitoraggio sta andando molto bene e, al momento, non sono stati individuati nuovi focolai – spiega Bianchi -. I numeri parlano chiaro: 69 piante infestate nel 2021, poi 6 nel 2022, 1 nel 2023 e nessun ritrovamento nel 2024 e nel 2025.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Ghisalba Tarlo Asiatico

A Servigliano, nelle Marche, è iniziata la fase di abbattimento degli alberi infetti dal tarlo asiatico, Anoplophora glabripennis.

A Montegiorgio è iniziato il piano di rimozione degli alberi colpiti dal tarlo asiatico (Anoplophora chinensis).

Ultime notizie su Ghisalba Tarlo Asiatico

Argomenti discussi: Tarlo asiatico, monitoraggi in corso a Ghisalba: In due anni nessun focolaio.

