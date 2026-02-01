Oggi alle 12.30 si gioca la partita tra AlbinoLeffe e Cittadella a Zanica. La formazione di casa arriva con molte assenze, ma torna Potop. Lopez avverte: “Occhio al Cittadella, è una big”. I bergamaschi cercano punti importanti in questa sfida di metà campionato.

ZANICA (Bergamo) Oggi alle 12.30 va in scena Cittadella-AlbinoLeffe per la quinta giornata di ritorno. Gara delicatissima soprattutto per l’AlbinoLeffe che con 25 punti si trova in zona playout e deve riuscire a saltarne fuori contro un Cittadella che con 36 lunghezze è invece pienamente in zona playoff. Per il tecnico della Celeste Lopez si tratta di una gara molto difficile: "Il Cittadella è una squadra costruita per essere protagonista e, al di là delle primissime settimane, lo è stata con continuità. Mi aspetto una gara molto difficile: risultati alla mano non sono forse nel loro miglior momento, ma hanno organizzazione, qualità ed esperienza, con tante individualità in grado di fare la differenza in questa categoria". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tanti assenti per la Celeste, ma rientra Potop. AlbinoLeffe, Lopez alza la guardia: "Occhio al Cittadella: è una big»

Approfondimenti su AlbinoLeffe Cittadella

Il Renate si prepara alla sfida contro l'AlbinoLeffe, valutando l'impatto della semifinale di Coppa Italia contro il Latina, terminata con un pareggio.

Nella partita del Girone A, Celeste si impone con una rete per tempo, lasciando l’AlbinoLeffe a mani vuote, nonostante le numerose occasioni create e le poche conclusioni subite.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su AlbinoLeffe Cittadella

Argomenti discussi: SCELTE DEMOCRATICHE ASSENTI IN EUROPA; Lions Alto Lazio, inizia il girone di ritorno, trasferta insidiosa a Colleferro; Il Napoli è decimato: 11 assenti. Emergenza totale con la Juve; Incontro pubblico alla Gran Guardia: sala piena, confronto aperto, amministratori assenti.

Qui giallorossi. Tanti gli assenti! Il tecnico Consonni punta sul 3-5-2Per il Poggibonsi la partita di oggi pomeriggio ha un peso specifico enorme: se i punti in palio sono ... msn.com

Lecce con tanti assenti verso l'Inter, Di Francesco: Fuori anche Camarda, rientrano in dueEusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sul campo dell'Inter, recupero della 16^ giornata di Serie A, della sfida rinviata a suo tempo a ... tuttomercatoweb.com

Il tecnico del Napoli alla vigilia della trasferta delicatissima in Danimarca con tanti assenti: “Dobbiamo concentrarci su chi c'è e non sugli assenti, cercando nuove soluzioni”. Tra i convocati Lukaku: “Importante riavere un campione esperto come lui” - facebook.com facebook

#Genoa, i convocati di #DeRossi per il #Milan. Tanti assenti x.com