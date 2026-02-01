La scrittrice Tamaro attacca lo Stato, accusandolo di voler imporre un “proletariato mentale”. Durante un’intervista, dice che il governo si accanisce contro chi non rientra nei modelli di normalità, come la famiglia nel bosco. Tamaro denuncia la psichiatrizzazione del “diverso”, paragonandola ai metodi tipici dei regimi autoritari. La scrittrice si dice preoccupata per questa deriva e invita a riflettere sugli interventi che colpiscono chi pensa o vive in modo diverso.

La scrittrice contesta l’accanimento dello Stato verso le persone fuori dai canoni della normalità, come la «famiglia nel bosco»: «La psichiatrizzazione del “diverso” è tipica dei regimi. Forse l’obiettivo è plasmare una massa acritica facile da manovrare». Susanna Tamaro, che cosa hanno in comune la vicenda di Vittorio Sgarbi e quella della famiglia nel bosco che lei ha messo in parallelo sul Corriere della Sera? «Hanno in comune la psichiatrizzazione della persona, di Sgarbi e dei bambini. Cioè il fatto che chi non rispetta dei canoni di normalità efficiente è classificato come persona bisognosa di cure, di tutori e via dicendo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tamaro: «Vogliono imporci un proletariato mentale»

Approfondimenti su Tamaro mental

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Tamaro mental

Famiglia del bosco? Vicenda assurda/ Tamaro: È lo specchio del proletariato mentale che vogliono imporciTamaro riflette sulla famiglia del bosco: un caso che dimostra come il proletariato mentale, a suo avviso, sia una realtà tangibile ... ilsussidiario.net

L'attacco di Lorenzo Tamaro, segretario regionale del sindacato autonomo di polizia del Fvg: "A Torino i manifestanti avevano solo un intento, aggredire le forze dell’ordine che quotidianamente scendono in campo per il bene della brava gente e a difesa delle - facebook.com facebook