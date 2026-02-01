Talpe mezzi e operai | i due maxi cantieri per unire più velocemente Messina Catania e Palermo

In questi giorni, la situazione dei trasporti in Sicilia è sotto gli occhi di tutti. I danni causati dal maltempo hanno fermato i treni tra Messina e Taormina, mettendo in evidenza quanto sia urgente una linea ferroviaria più moderna. Intanto, nel più totale silenzio, sono partiti i lavori per due grandi cantieri che dovrebbero collegare più velocemente Messina, Catania e Palermo. Mezzi, talpe e operai si muovono senza sosta per realizzare questa infrastruttura che potrebbe cambiare il modo di spostarsi in tutta l’is

Mai come in questi giorni l'esigenza di una moderna ferrovia è risultata prioritaria. Lo stop ai treni tra Messina e Taormina, dopo i danni causati dal maltempo, ha evidenziato ancor di più l'inadeguatezza dell'attuale binario unico, parte integrante del tracciato che conduce a Catania. Poche decine di metri più a monte ci sono i cantieri per il raddoppio. Un'opera imponente che Webuild sta portando avanti per conto di Rete Ferroviaria Italiana. Ed è proprio il gruppo internazionale che costruisce in tutto il mondo a fornire un aggiornamento sui lavori attraverso alcuni scatti fotografici.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Messina Catania Palermo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Messina Catania Palermo

Perché le talpe scavano le buche: a cosa servono e come proteggere i nostri giardiniLe talpe si sono evolute per trascorrere la quasi totalità della loro esistenza nel sottosuolo. Le loro enormi zampe anteriori, corte ma potentissime, sono dotate di unghie larghe e appiattite che ... fanpage.it

Blitz anti-usura a Reggio Calabria: 4 arresti, in 2 sospesi dal pubblico ufficio. Talpe tra i collaboratori delle forze dell'ordine https://gazzettadelsud.it/p=2161223 - facebook.com facebook