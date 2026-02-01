Sveva Gerevini confeziona un pentathlon solido ed è seconda in Estonia | buon avvio del World Tour

Sveva Gerevini si mette in mostra in Estonia, chiudendo al secondo posto nel pentathlon di Tallinn. La atleta italiana ha affrontato bene tutte e cinque le prove, dimostrando di avere un buon ritmo e una preparazione solida. È un inizio promettente per il suo percorso nel World Athletics Combined Events Tour, che prosegue con l’obiettivo di migliorarsi e raggiungere risultati ancora più importanti.

Sveva Gerevini ha offerto una prestazione solida nel pentathlon di Tallinn, prova valida per il World Athletics Combined Events Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante riservato alle prove multiple). L'azzurra si è distinta nella capitale estone, chiudendo al secondo posto con un totale di 4.439 punti, in scia all'ungherese Szabina Szucs (vincitrice con 4.494 punti) e siglando il sesto riscontro personale in carriera. La lombarda si è fermata a 120 punti dal suo record italiano, rendendosi protagonista di una prestazione decisamente solida e con ampi margini di miglioramento in vista dei Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

