La Superlega di pallavolo torna sotto i riflettori con una giornata ricca di colpi di scena. Civitanova infligge una sconfitta a Verona in trasferta, mentre Trento ritrova il sorriso battendo Cuneo. In vetta, Perugia allunga grazie alla vittoria a Padova, mentre Modena e Piacenza continuano a inseguire il quarto posto. La corsa ai playoff si fa sempre più avvincente.

Nell'ottava giornata di ritorno della Superlega maschile riscatto immediato, dopo il ko con Perugia, di una Trento incerottata che avvicina il secondo posto in classifica. Contro Cuneo c’è partita solo in un secondo set nel segno della rimonta, deciso ai vantaggi da Sbertoli e Ramon. Sempre priva di Michieletto, rilevato da Bristot, l’Itas ha avuto nel muro (14) il fondamentale su cui ha costruito il successo. Strepitosa Lube "corsara" che gioca una gara perfetta sull’asse Nikolov-Loeppky e costringe Verona al primo ko nel girone di ritorno. Ricezione e attacco dei marchigiani hanno disintegrato una Rana irriconoscibile che con questo ko vede allontanarsi la capolista Perugia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superlega, colpo Civitanova a Verona. Trento, torna il sorriso con Cuneo

