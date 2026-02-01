Sul palcoscenico un mini-festival di musica del territorio

Sul palco di un piccolo festival locale, si sono alternati artisti e comici per tutta la giornata. Le persone si sono sedute all’aperto, ascoltando le note delicate dell’ukulele hawaiano e ridendo con alcuni tra i migliori stand-up in circolazione. L’atmosfera è stata semplice e rilassata, con il pubblico che ha apprezzato la varietà di esibizioni e il clima conviviale.

Dalle sonorità hawaiiane dell'ukulele alle risate della stand-up comedy con alcuni dei migliori comici e monologhisti in circolazione. E poi il rap e l'hip hop di un collettivo made in Milano e la musica che nasce sul territorio, con un mini-festival dedicato alla scena indipendente locale. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Ad accendere le luci del circolo di via Tenca sarà, mercoledì alle 20.30, un nuovo appuntamento dell' Ukulele Club Brianza, che stavolta in particolare vedrà un laboratorio aperto a tutti insieme al chitarrista e suonatore di ukulele Ricky Tagliabue: durante la serata verrà costruita e arrangiata una canzone inedita.

