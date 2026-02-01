Il Catanzaro perde 2-1 in trasferta contro il Sudtirol. La squadra calabrese mostra miglioramenti, ma commette ancora errori che pesano sul risultato. L’allenatore Aquilani commenta che la squadra paga ancora per le sue ingenuità, evidenziando i margini di miglioramento.

Il Catanzaro ha perso 2-1 sul campo del Sudtirol, in una partita che ha messo in evidenza sia i progressi del team calabro sia le criticità ancora irrisolte. La sconfitta, arrivata al termine di una gara combattuta ma caratterizzata da errori di fondo, ha portato i giallorossi alla terza sconfitta in quattro incontri, confermando un trend che preoccupa l’allenatore Massimiliano Aquilani. Il tecnico ha analizzato la prestazione con lucidità, riconoscendo il valore della prova offerta dai suoi, soprattutto nella prima metà del match, ma non nascondendo la frustrazione per le sbavature che hanno deciso il risultato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sudtirol-Catanzaro 2-1, Aquilani: “Paghiamo ancora per le nostre ingenuità”

Al termine della vittoria per 1-0 contro l'Avellino, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, analizza il risultato e le prospettive future.

Domenica si gioca Sudtirol contro Catanzaro, una sfida importante della ventiduesima giornata di Serie B 20252026.

