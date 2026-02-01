Su che canale Alcaraz-Djokovic oggi in tv Finale Australian Open 2026 | orario programma streaming

Oggi è il giorno della finale degli Australian Open 2026. Alle 09:30 in Italia, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic scendono in campo per l’ultimo atto del torneo. Si affrontano uno contro l’altro, un giovane talento contro una leggenda del tennis. La partita sarà trasmessa sui canali tv e anche in streaming.

È il giorno della grande finale agli Australian Open 2026. Domenica 1° febbraio, con inizio non prima delle ore 09:30 italiane, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano nell'atto conclusivo del primo Slam della stagione, in un match che mette di fronte presente e leggenda del tennis mondiale. Una finale dal sapore generazionale, con il numero uno del ranking ATP pronto a misurarsi contro uno dei giocatori più vincenti di sempre sul cemento di Melbourne. Alla vigilia, in molti immaginavano un epilogo diverso, ma il campo ha raccontato un'altra storia.

