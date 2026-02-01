Stromboli in emergenza dopo il ciclone Harry in Aula clima teso e polemiche

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Stromboli si trova ad affrontare i danni e i problemi causati dalla tempesta. La comunità si prepara a intervenire, ma le discussioni in consiglio comunale sono accese e spesso si trasformano in polemiche. La situazione resta complicata, con opinioni divise su come gestire la fase di ricostruzione.

Passato il ciclone Harry, Stromboli fa la conta dei danni e pianifica gli interventi per ripartire. Ma tutto avviene in un clima teso, anzi rovente. La recente seduta di consiglio comunale, in cui erano in discussione proprio la gestione della straordinaria ondata di maltempo, ha visto rinnovarsi lo scontro tra amministrazione e opposizione. Il sindaco Riccardo Gullo ha definito la riunione “solita sceneggiata” attaccando gli avversari politici.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dopo il passaggio del ciclone Harry, l’isola di Stromboli si trova in una situazione di isolamento, con danni alle infrastrutture portuali che compromettono i rifornimenti di beni essenziali.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la tratta tra Messina e Catania si trova ancora in difficoltà.

