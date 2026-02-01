STREAMING CALCIO | Torino-Lecce streaming gratis

Domenica alle 12:30, allo stadio Olimpico Grande Torino, il Torino affronta il Lecce nel lunch match della 23ª giornata di Serie A. I granata arrivano da quattro sconfitte di fila e sono sempre più vicini alla zona retrocessione. Il Lecce, invece, cerca di mettere insieme qualche punto in più dopo il pareggio con la Lazio, per evitare di scivolare ulteriormente in classifica. La partita è importante per entrambe le squadre, che hanno bisogno di punti subito.

Il Torino ospita il Lecce domenica 1° febbraio alle 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino nel lunch match della 23ª giornata di Serie A, con entrambe le squadre chiamate a una risposta immediata in una fase delicatissima della stagione: i granata arrivano da quattro sconfitte consecutive e vedono la zona retrocessione avvicinarsi, i salentini cercano continuità dopo il pareggio con la Lazio per non scivolare ulteriormente in classifica. Il contesto rende la partita uno snodo cruciale. Il Torino di Marco Baroni è sotto pressione e non può permettersi altri passi falsi; il Lecce di Eusebio Di Francesco, costruito per lottare fino all'ultimo per la permanenza, sa che una vittoria esterna cambierebbe il peso specifico del suo campionato.

