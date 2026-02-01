È una settimana di proteste quella che si apre nelle strade di Milano. Studenti delle scuole e delle università si mobilitano, chiudendo le scuole e riempiendo le piazze con cartelli e slogan. La protesta parte da Minneapolis e si sposta anche in Italia, con un messaggio forte:

"Sarà una settimana di agitazione studentesca, da Minneapolis a Milano. Il messaggio è chiaro: Ice out now!". Ad annunciare la mobilitazione degli studenti nei tre atenei pubblici milanesi – Statale, Bicocca e Politecnico – è “Cambiare Rotta“, che non usa mezzi termini "contro la criminale presenza della gestapo statunitense Ice alle olimpiadi invernali di Milano-Cortina ". "La loro presenza a Milano – scrivono ancora gli studenti – avviene nel contesto delle olimpiadi di Milano-Cortina, evento-vetrina internazionale di una classe dirigente indecorosa: dal centrosinistra a trazione Sala, esecutori di un modello di città e di sviluppo fondato su grandi eventi, speculazione immobiliare e privatizzazioni al governo, che usa le Olimpiadi per accreditarsi sul piano internazionale con la presenza di numerose delegazioni internazionali, e personaggi del calibro di Vance e Rubio, tra i principali responsabili del genocidio in Palestina e dell’aggressione imperialista al Venezuela". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Statale, Bicocca, Politecnico: "Settimana di proteste". Scuole chiuse e polemiche

Approfondimenti su Statale Bicocca

Il Ministro Valditara ha chiarito che la chiusura delle scuole a Milano durante le Olimpiadi di Cortina 2026 è un inconveniente gestibile, necessario per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Statale Bicocca

Argomenti discussi: Statale, Bicocca, Politecnico: Settimana di proteste. Scuole chiuse e polemiche; Il Politecnico di Milano è l'università migliore in Italia, ma solo 45esima in Europa: la classifica QS 2026; L’euroclassifica delle università. Il Politecnico è il primo in Italia: Atenei poco attrattivi all’estero.

Pavia batte Bicocca e Statale tra gli atenei pubblici lombardiCon un punteggio di 90,2 nella classifica generale, secondo il Censis l’ateneo di Pavia è il migliore tra le università statali (e generaliste) della Lombardia: il Politecnico di Milano, invece, è il ... laprovinciapavese.gelocal.it

Bicocca e Statale. Semestre filtro: a Medicina migliaia d'iscrittiUn esercito di aspiranti medici si sono iscritti alla Statale e in Bicocca, utilizzando il semestre filtro: niente test di accesso dunque tra sei mesi sarà la graduatoria a stabilire chi va avanti. ilgiornale.it

Quando escono le graduatorie ammessi ai cfu insegnamento in università bicocca milano e statale milano Avevo capito oggi 30 gennaio - facebook.com facebook