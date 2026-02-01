Squadre confermate per lo scontro LaLiga

Il Barcellona punta a rafforzare il suo vantaggio in classifica. Domenica, i blaugrana affrontano l’Elche con l’obiettivo di allungare a quattro punti sul Real Madrid. La partita è decisiva per mantenere la leadership e mettere pressione sugli avversari in vista del rush finale.

2026-01-31 21:06:00 Breaking news: Il Barça può mettere pressione sul Real Madrid. Il Barcellona punterà ad estendere il proprio vantaggio in testa alla Liga a quattro punti con la vittoria a Elche. I Blaugrana hanno commesso un errore nell’ultima trasferta di campionato, con la sconfitta in casa della Real Sociedad che ha consentito al Real Madrid di guadagnare terreno nella corsa al titolo. Da allora gli uomini di Hansi Flick hanno vinto tre vittorie consecutive, con una vittoria casalinga contro il Real Oviedo accompagnata da un paio di vittorie in Champions League, e saranno fortemente favoriti per prevalere all’Estadio Martínez Valero.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Questa sera le squadre si preparano per lo scontro decisivo nella Pro League.

