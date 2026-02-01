Spose bambine il gazebo della Lega al mercato | Nessuna tradizione giustifica un crimine

La Lega ha allestito un gazebo a Piazza Loggia per una campagna di sensibilizzazione sulle spose bambine. L’evento si è svolto tra i passanti e i banchi del mercato, come promesso dal partito. La proposta nasce come risposta al reportage di Fuori dal Coro, e il Carroccio non ha nascosto la sua posizione: nessuna tradizione può giustificare un crimine. La presenza del gazebo ha attirato l’attenzione, e ora si aspetta una discussione più aperta su un tema così delicato.

Volantini e gazebo per la campagna di sensibilizzazione annunciata dal Carroccio. Rolfi: "La Loggia prenda le distanze dalle dichiarazioni dell'imam" Come promesso, la Lega è andata al mercato. Ieri mattina, tra i passanti e i banchi di Piazza Loggia, il gazebo del Carroccio ha ufficialmente aperto quella che il partito definisce "una campagna di sensibilizzazione necessaria": l'iniziativa è la risposta diretta al reportage di Fuori dal Coro, le cui immagini avevano mostrato un sedicente imam bresciano giustificare i matrimoni con minori, innescando in città una bufera che non si è ancora del tutto sopita.

