Alessandro Calista, agente della Polizia di Stato di 29 anni, è stato gravemente ferito durante i disordini a Torino, scoppiati nel corso di un corteo per Askatasuna. Sposato e padre di un bambino, si trovava nel mezzo degli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, quando è stato colpito. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi sia responsabile di questa violenza.

Si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni, è sposato e ha un figlio. È l’ agente della Polizia di Stato rimasto ferito durante i disordini scoppiati a Torino nel corso del corteo per Askatasuna, quando una parte dei partecipanti ha dato vita a scontri con le forze dell’ordine. Calista è un agente della Mobile di Padova e, secondo quanto ricostruito nelle ore successive, sarebbe stato accerchiato da un gruppo numeroso di persone con il volto coperto e aggredito con violenza. La dinamica descritta dagli intervenuti restituisce l’immagine di un’azione rapida e coordinata, nella quale l’agente si sarebbe trovato isolato rispetto al resto del dispositivo di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sposato, con un figlio: chi è il poliziotto massacrato a Torino. Soli 29 anni

Approfondimenti su Torino Polizia

Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato preso a martellate durante gli scontri di sabato 31 gennaio a Torino.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Torino Polizia

Argomenti discussi: Guida al Nucleo Familiare ISEE 2026: Genitori Separati, Residenze Diverse e Figli a Carico; Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni, sposato e con un figlio; Verissimo: Gabriel Garko: Mi sono sposato! Video; Paolo Angelini nuovo direttore generale della Banca d’Italia.

Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni, sposato e con un figlioAlessandro Calista è il poliziotto aggredito durante gli scontri alla manifestazione per Askatasuna a Torino. Sposato e padre di ... msn.com

Alessandro Calista, chi è il poliziotto preso a martellate a Torino: 29 anni, sposato e con un figlioIl poliziotto aggredito durante gli scontri avvenuti sabato 31 gennaio 2026 a Torino è Alessandro Calista, un agente del Reparto Mobile di ... msn.com

29 anni, sposato, con un figlio: chi è il poliziotto massacrato a Torino - facebook.com facebook