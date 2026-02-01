Giovedì 26 febbraio, alla Biblioteca Chiesa Rossa di via San Domenico Savio, si svolge un evento dedicato allo sport in città. L’Associazione Berlinguer Milano organizza un incontro intitolato “Sport al centro: più cura per i poli cittadini”. L’obiettivo è parlare di come migliorare gli spazi sportivi e riqualificare le aree dedicate alla pratica sportiva in città. La discussione arriva in un momento in cui Milano non si sente più come una volta la capitale dello sport.

“Milano non è più la capitale dello sport“. S’intitola così l’evento in programma per giovedì 26 febbraio alla Biblioteca Chiesa Rossa di via San Domenico Savio, promossa dall’ Associazione Berlinguer Milano. Relatori saranno Luciano Bagoli, dell’associazione, ex insegnante di educazione fisica e ricercatore nell’ambito del movimento sportivo, allenatore e formatore della Federazione Italiana di atletica leggera e dirigente sportivo, e Bruno Contardi, ex allenatore di basket, esperto di sport e animatore culturale. "La data del 17 gennaio 1985 – si legge nella presentazione – segna la svolta dello sport a Milano: col crollo del palazzetto di San Siro ha inizio un lungo periodo di decadimento dello sport della città che perdura tuttora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

