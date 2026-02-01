I Nas sono entrati in una macelleria in via Tosco Romagnola Est e hanno trovato una scena disgustosa. La bottega era piena di sporco e insetti, alcuni vivi e altri morti, ovunque sulle superfici e dentro i prodotti. I controlli dei carabinieri del Nas sono scesi in campo per verificare le condizioni di igiene e sicurezza del locale. La situazione ha lasciato tutti senza parole.

Incrostazioni, insetti sia vivi che morti. Nell’ambito delle attività di controllo nel settore della lavorazione e del sezionamento carni, i carabinieri del Nas hanno condotto un’ispezione in una macelleria-ristogastronomia situata in via Tosco Romagnola Est. L’operazione, volta a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare – da quanto viene spiegato – ha portato alla luce una situazione di estremo degrado all’interno dei locali dell’attività. Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri del Nas hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie precarie, caratterizzate da sporcizia pregressa e residui di precedenti lavorazioni non rimossi, incrostazioni diffuse sugli impianti e sulle attrezzature da taglio e infestazione da insetti sia vivi che morti, all’interno delle esche di cattura posizionate sui pavimenti della cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sporco e insetti. Arrivano i Nas nella macelleria

I carabinieri del Nas hanno chiuso una macelleria in via Tosco Romagnola Est a San Miniato dopo aver trovato insetti vivi e morti, esche e tanta sporcizia ovunque.

Nella giornata di oggi, i Carabinieri del Nas di Caserta, con il supporto dei tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl, hanno effettuato un controllo presso una macelleria nel comune di Riardo.

