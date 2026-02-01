Questa mattina il gruppo ‘Spazio Riformista Grottammare’ ha svelato il nuovo logo. I membri hanno spiegato che si tratta di una rappresentazione dei loro valori e della loro identità. La presentazione è avvenuta in modo semplice e diretto, senza troppi giri di parole. Ora il gruppo punta a rafforzare la propria presenza sul territorio con questa nuova immagine.

Il gruppo ‘Spazio Riformista Grottammare’ che si è formato qualche mese fa, ha presentato ufficialmente il proprio simbolo e la nuova identità visiva del sodalizio. I promotori del gruppo, Cristina Baldoni, (consigliera delegata al commercio), Nicolino Giannetti (consigliere delegato allo sport), Rossella Moscardelli (consigliera delegata alla cultura), Marica Scipioni (consigliera delegata alla viabilità) e Luigi Travaglini (presidente del consiglio comunale) hanno affermato: "Siamo entusiasti di presentarvi ufficialmente l’identità visiva dello Spazio Riformista Grottammare. Il nostro nuovo logo non è solo un segno grafico, ma la sintesi dei nostri valori: apertura, pragmatismo e innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spazio Riformista col nuovo logo: "Questa è la sintesi dei nostri valori"

