Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano. Un 30enne ha aperto il fuoco contro gli agenti, che sono riusciti a rispondere e a colpirlo. L’uomo, dopo aver colpito un vigilante alla testa con un bastone, era stato avvistato dalla polizia e ha deciso di sparare. Ora si trova in gravissime condizioni in ospedale.

Ha aggredito una guardia giurata, colpendola in testa con un bastone e rubando la pistola dalla fondina. Poi, fuggendo da lì, ha incrociato una pattuglia della polizia e ha aperto il fuoco. Gli agenti hanno risposto colpendo il giovane e ferendolo gravemente. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in piazza Mistral, in zona Rogoredo a Milano. Il giovane è ricoverato in pericolo di vita. A pochi metri da lì, lunedì 26 gennaio un agente della polizia ha ucciso un 28enne, noto pusher della zona, dopo che questi gli aveva puntato contro da una trentina di metri una replica perfetta e caricata a salve di una pistola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria a Milano, 30enne apre il fuoco contro la polizia e viene colpito: è gravissimo

Una sparatoria ha scosso Milano questa mattina.

Un giovane di 20 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi a Milano, a seguito di uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine in via Giuseppe Impastato 7.

Sparatoria a Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo

