Sparatoria a Milano 25enne apre il fuoco contro la polizia e viene colpito | è gravissimo

Una sparatoria ha scosso Milano questa mattina. Un giovane di 25 anni ha aperto il fuoco contro la polizia, subito dopo aver aggredito un vigilante con un bastone. La polizia ha risposto al fuoco e ha ferito gravemente il ragazzo, che ora si trova in condizioni critiche. La scena si è svolta nel centro della città, creando grande tensione tra i passanti. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui motivi dell’accaduto.

Ha aggredito una guardia giurata, colpendola in testa con un bastone e rubando la pistola dalla fondina. Poi, fuggendo da lì, ha incrociato una pattuglia della polizia e ha aperto il fuoco. Gli agenti hanno risposto colpendo il giovane e ferendolo gravemente. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in piazza Mistral, in zona Rogoredo a Milano. Il giovane è ricoverato in pericolo di vita. A pochi metri da lì, lunedì 26 gennaio un agente della polizia ha ucciso un 28enne, noto pusher della zona, dopo che questi gli aveva puntato contro da una trentina di metri una replica perfetta e caricata a salve di una pistola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Un giovane di 20 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi a Milano, a seguito di uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine in via Giuseppe Impastato 7.

Una sparatoria si è verificata in strada, con la polizia che ha aperto il fuoco, colpendo due persone.

Sparatoria a Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo

Argomenti discussi: Spari nel parco delle Groane, ragazzo di 24 anni morto per un regolamento di conti; Milano, sparatoria a Rogoredo durante controlli antidroga: poliziotto indagato per omicidio volontario; Fabrizio Corona, il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento. È indagato per diffamazione; Milano, morto un 20enne: colpito in una sparatoria con la polizia.

