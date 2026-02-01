Spaccio in stazione e furti all’ospedale due tunisini espulsi

La polizia ha sgominato un giro di spaccio in stazione a Ponte San Pietro. Durante i controlli, gli agenti hanno anche scoperto alcuni furti all’ospedale di Bergamo. Due cittadini tunisini sono stati espulsi dal paese. Continueranno le operazioni per fermare queste attività illegali.

I CONTROLLI. Prosegue il contrasto all'immigrazione irregolare: due cittadini tunisini espulsi. In azione la polizia a Ponte San Pietro e a Bergamo. Prosegue l'attività di contrasto all'immigrazione clandestina da parte della Questura di Bergamo. Nei giorni scorsi, l'Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini tunisini irregolarmente presenti sul territorio nazionale, entrambi accompagnati presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr). Il primo intervento riguarda un cittadino tunisino arrestato lo scorso 29 gennaio dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Ponte San Pietro per spaccio di sostanze stupefacenti. Il cittadino espulso risulta inoltre gravato da numerosi precedenti penali ed è stato già condannato dal Tribunale di Roma a un anno e nove mesi di reclusione e dalla Corte d'Appello di Milano a due

