Sospiri replica a Blasioli e Paolucci su valutazione liste d' attesa Asl | Le competenze sono passate al Ruas per legge

Da quest’anno, le competenze sulla verifica e il monitoraggio delle liste d’attesa della Asl di Pescara passano di mano. La legge 29 approvata dalla Regione Abruzzo nel 2024 stabilisce che questa responsabilità spetta ora al Ruas, il Responsabile unico regionale assistenza sanitaria. La replica di Sospiri a Blasioli e Paolucci si riferisce proprio a questa modifica, che ha cambiato le regole del gioco e spostato il controllo centrale sul tema delle liste d’attesa.

Dal 2024, con la legge 29 adottata dalla Regione Abruzzo nel 2025, le competenza per la verifica, monitoraggio delle liste d'attesa della Asl di Pescara e del suo manager spettano al Ruas, Responsabile unico regionale assistenza sanitaria. Nessun mistero o anomalia ma semplicemente l'applicazione di una legge per le valutazione fatte sull'argomento. A dirlo il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che replica alle accuse mosse dai consiglieri regionali del Pd Antonio Blasioli e Silvio Paolucci che chiedevano spiegazioni sulla presunta doppia valutazione per le liste d'attesa e per il manager Michitelli.

