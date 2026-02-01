Sorpresa Napoli | colpo inatteso dalla Serie A per sostituire Di Lorenzo

Il Napoli ha ricevuto un altro colpo pesante. Durante la partita contro la Fiorentina, Giovanni Di Lorenzo si è infortunato gravemente, aggiungendosi a una lunga lista di assenze per i partenopei. La squadra ora dovrà trovare subito una soluzione per coprire questa perdita, mentre i tifosi sono preoccupati per le prossime partite.

Il Napoli deve fare i conti con una serie interminabile di infortuni. Proprio oggi, nella gara vinta contro la Fiorentina, è arrivata l’ennesima mazzata, cioè il grave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Un tale stop cambia, chiaramente, anche i piani sul calciomercato e lo conferma anche l’esperto Gianluca Di Marzio, il quale rilancia una pista a sorpresa per rimpiazzarlo: Gabriele Zappa del Cagliari. Zappa per sostituire Di Lorenzo: la nuova idea del Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe sondando due piste per rimediare all’infortunio di Giovanni Di Lorenzo: oltre al “solito” Juanlu (già trattato a lungo in estate) ci sarebbe la pista che porta a Gabriele Zappa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli: colpo inatteso dalla Serie A per sostituire Di Lorenzo Approfondimenti su Napoli Fiorentina Mercato Inter, colpo a sorpresa dalla Serie A! I nerazzurri accelerano nella trattativa per questo esterno destro I nerazzurri hanno fatto un passo deciso nel mercato di gennaio, puntando forte su un esterno destro della Serie A. Napoli, il possibile sostituto di Lorenzo Lucca: occasione dalla Serie A? Il Napoli sta esplorando diverse opzioni per trovare un eventuale sostituto di Lorenzo Lucca, considerando profili dalla Serie A. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Fiorentina Argomenti discussi: Sorpresa Napoli: colpo inatteso dalla Serie A per sostituire Di Lorenzo. Il Napoli frena a sorpresa al Maradona: il Verona sfiora il colpo e strappa un pari agli azzurriIl Napoli pareggia 2-2 contro il Verona al Maradona, nella sfida valida per il 19° turno di Serie A. Si mangia le mani la squadra di Conte, che non sfrutta la possibilità di portarsi in testa alla ... ilgiornale.it DIRETTA/ Parma Napoli Primavera (risultato finale 0-1): colpo ospite a sorpresa! (29 novembre 2025)Tutte le informazioni sulla diretta Parma Napoli, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale Non è cambiato il risultato nel secondo tempo e ... ilsussidiario.net Sorpresa nel futuro di Luca Marianucci Il difensore ex Empoli lascerà il Napoli in prestito, ma non andrà più alla Cremonese, dove sembrava certo il suo approdo Come riportato da Sky Sport, infatti, in queste ore si è formalizzato il suo passaggio al Torino: - facebook.com facebook BREAKING – Sorpresa #Marianucci: lascia il #Napoli in prestito e resta in Serie A, niente Cremonese x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.