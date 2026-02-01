Sorpresa Napoli | colpo inatteso dalla Serie A per sostituire Di Lorenzo

Il Napoli ha ricevuto un altro colpo pesante. Durante la partita contro la Fiorentina, Giovanni Di Lorenzo si è infortunato gravemente, aggiungendosi a una lunga lista di assenze per i partenopei. La squadra ora dovrà trovare subito una soluzione per coprire questa perdita, mentre i tifosi sono preoccupati per le prossime partite.

Il Napoli deve fare i conti con una serie interminabile di infortuni. Proprio oggi, nella gara vinta contro la Fiorentina, è arrivata l’ennesima mazzata, cioè il grave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Un tale stop cambia, chiaramente, anche i piani sul calciomercato e lo conferma anche l’esperto Gianluca Di Marzio, il quale rilancia una pista a sorpresa per rimpiazzarlo: Gabriele Zappa del Cagliari. Zappa per sostituire Di Lorenzo: la nuova idea del Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe sondando due piste per rimediare all’infortunio di Giovanni Di Lorenzo: oltre al “solito” Juanlu (già trattato a lungo in estate) ci sarebbe la pista che porta a Gabriele Zappa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

