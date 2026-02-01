Sorpresa Montecatini cresce | Qualità elevata della vita Le misure anti-spopolamento

Montecatini Valdicecina cresce, sfidando lo spopolamento che colpisce molti borghi italiani. La città registra un aumento di residenti e investimenti, dimostrando che è possibile invertire la rotta anche in zone considerate periferiche. Le autorità locali puntano su misure concrete per attirare nuove famiglie e migliorare la qualità della vita.

Montecatini Valdicecina cresce, sfidando la tendenza allo spopolamento che coinvolge molti borghi italiani. Secondo i dati elaborati dall'ufficio anagrafe comunale, al 31 dicembre 2025 la popolazione residente è di 1.696 abitanti, in aumento rispetto ai 1.685 registrati alla fine del 2024. Un incremento di 11 unità che, sebbene modesto, rappresenta un segnale positivo per il paese. Il saldo naturale resta negativo, con 5 nascite contro 25 decessi, ma a compensare è stato il movimento migratorio: ben 96 nuovi cittadini si sono trasferiti da altri comuni o dall'estero. "I numeri ci dicono che la sfida è aperta – commenta il sindaco Francesco Auriemma – ma la crescita degli iscritti all'anagrafe ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta.

