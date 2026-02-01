Sorpresa Juve affare chiuso con il Bayern | ‘connesione’ con Yildiz | VIDEO CM

La Juventus ha concluso un affare a sorpresa con il Bayern Monaco. Yildiz è arrivato a Torino, ha fatto le visite mediche e ha firmato il contratto. Il club si muove velocemente per rinforzare la squadra, sferrando un colpo importante ai bavaresi.

Il calciatore è sbarcato a Torino per le visite mediche e la firma: tutti i dettagli del trasferimento A sorpresa la Juve ha piazzato il colpo in casa Bayern Monaco. Tutti focalizzati sul capitolo attaccante, principale per non dire unica richiesta di Spalletti, e il club bianconero conclude l’operazione con protagonista un trequartista. Sorpresa Juve, affare chiuso con il Bayern Monaco: i dettagli (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juve ha messo le mani su quello che viene considerato uno dei migliori talenti del panorama internazionale, il classe 2007 Adin Licina. Fantasista, ma anche esterno: piede preferito, il sinistro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus prende un altro talento dal Bayern Monaco.

