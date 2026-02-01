Sony esplora un dispositivo portatile con schermo OLED per gaming in mobilità

Sony sta pensando di lanciare una nuova versione della PlayStation Portal nel 2026, questa volta con uno schermo OLED. La grande casa giapponese sta valutando questa mossa per offrire ai gamer un’esperienza più immersiva anche in mobilità. Si tratta di un dispositivo portatile che potrebbe cambiare le regole del gioco, permettendo di giocare in modo più semplice e rapido ovunque ci si trovi. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti.

Sony sta valutando il lancio di una nuova versione della PlayStation Portal, con un display OLED, in programma per il 2026. L'annuncio potrebbe arrivare entro la seconda metà dell'anno, in un momento in cui l'azienda sta rivedendo il proprio piano di aggiornamenti hardware dopo il ritardo annunciato per la PS6, causato dalla crisi delle memorie. Il dispositivo, già in commercio con un pannello LCD, potrebbe subire un aggiornamento significativo sullo schermo, passando a una tecnologia OLED che promette contrasti più profondi, colori più vividi e consumi energetici ridotti. Questo passaggio non riguarderebbe solo l'estetica: una migliore qualità visiva potrebbe rendere la PlayStation Portal più competitiva rispetto ad alternative mobili per il gaming in streaming.

