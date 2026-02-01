Sono postino da tre generazioni ho consegnato lettere a Pavarotti e cartoline vicino al bar Oggi? Non si scrive più porto solo pacchi

Un postino di lunga data racconta come il lavoro sia cambiato nel tempo. Dopo aver consegnato lettere a Pavarotti e cartoline vicino al bar, ora si trova a portare solo pacchi, perché le lettere e le cartoline sono diventate rari ricordi. Nel frattempo, le persone inviano messaggi vocali su WhatsApp a tutte le ore e le caselle email si riempiono di email di lavoro e pubblicità, segnando una svolta netta nella comunicazione quotidiana.

Messaggi vocali su Whatsapp ne mandiamo e riceviamo a tutte le ore del giorno. Le nostre caselle mail sono piene di comunicazioni di lavoro e di promozioni pubblicitarie. Innumerevoli app di incontri e di messaggistica istantanea proliferano sui cellulari di chiunque. Ma c'è ancora qualcuno che spedisce le lettere? Nei periodi di vacanza, oltre a spiare le foto del collega su Instagram, riceviamo ancora le cartoline? Abbiamo incontrato Mirco Baldassarri, postino di Pesaro che festeggia i 40 anni di attività: il suo lavoro oggi si concentra sempre di più sulla consegna dei pacchi, attività che ha avuto un notevole incremento grazie all’e-commerce. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Sono postino da tre generazioni, ho consegnato lettere a Pavarotti e cartoline "vicino al bar". Oggi? Non si scrive più, porto solo pacchi» Approfondimenti su Pavarotti Barriera Arriva in Italia BOXi, il primo robot-postino: come funziona e da quando inizierà a consegnare lettere e pacchi Poste Italiane ha annunciato l'inizio della sperimentazione di BOXi, un robot-postino autonomo destinato a consegnare lettere e pacchi. La Danimarca dice addio alle lettere: è il primo paese al mondo a chiudere il servizio postale tradizionale. Perché da gennaio si consegneranno solo pacchi Dal 1° gennaio 2026, la Danimarca diventerà il primo paese al mondo a eliminare la consegna delle lettere, concentrandosi esclusivamente sulla consegna di pacchi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pavarotti Barriera Argomenti discussi: Roberto, il 'postino del mare' che salva i sogni alla deriva: in 20 anni ha recuperato 650 'message in a bottle' - FoggiaToday; Poste Italiane, in arrivo il postino-robot autonomo; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure; Roma, truffa anziana per 150mila euro. Bloccato un giovane in trasferta da Napoli. È passato il postino! Fresco di stampa, ANDARSENE @fazieditore Una storia di vita e di amore, di progetti falliti ma che possono aspirare a nuove possibilità. Il senso del dovere e le responsabilità, quanto peso possono avere nelle scelte Le premesse sono - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.