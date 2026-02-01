Sondaggi politici Fratelli d’Italia e Pd continuano a crescere Flessione per la Lega

Questa settimana i sondaggi politici mostrano ancora una crescita per Fratelli d’Italia e il Pd. Il nuovo rilevamento Ipsos conferma che il partito di Giorgia Meloni sale al 29,4%, il livello più alto degli ultimi dodici mesi. La Lega, invece, perde qualche punto e rallenta la sua corsa. La situazione si sta muovendo, e i partiti si preparano alle prossime sfide elettorali.

Il nuovo sondaggio Ipsos conferma la crescita costante di Fratelli d’Italia, che raggiunge il 29,4% delle intenzioni di voto, segnando il miglior risultato dell’ultimo anno. La rilevazione, curata da Nando Pagnoncelli, evidenzia come il partito guidato da Giorgia Meloni abbia consolidato il suo consenso nonostante le tensioni e le incertezze sul piano politico nazionale e internazionale. Tra gli eventi che hanno influenzato l’opinione pubblica nei primi trenta giorni dell’anno, si citano le dinamiche internazionali e le questioni interne legate alla giustizia e alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

I sondaggi politici mostrano un calo di voti per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, mentre Pd e M5s registrano un aumento.

Secondo l'ultimo sondaggio Swg, Fratelli d’Italia mantiene il 31%, mentre il Pd sale al 22,3%.

