Sofia Goggia torna al comando della Coppa del mondo di supergigante dopo il secondo posto ottenuto nel tracciato di Crans-Montana, in Svizzera, in una gara che ha visto trionfare la locale Malorie Blanc con un tempo di 1’17?34. L’azzurra, seconda a soli 18 centesimi dalla vincitrice, ha così riconquistato la leadership della specialità con 280 punti, distanziando la neozelandese Alice Robinson (220) e la statunitense Lindsey Vonn (190), quest’ultima assente per una caduta in discesa che ha richiesto accertamenti medici per valutare la possibilità di partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sofia Goggia domina la classifica di supergigante, confermando il suo primato nel circuito mondiale.

