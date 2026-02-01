Sofia Goggia si prende il secondo posto a Crans Montana, anche con il pensiero ancora rivolto alla strage di Capodanno. La campionessa italiana non si lascia bloccare dal lutto e si concentra sulla gara, dimostrando di essere pronta a dare il massimo a Cortina. La sua determinazione è evidente, e il meglio deve ancora venire.

Il meglio deve ancora venire. Sofia indica il cielo e poi accarezza il lutto al braccio. Composta, veloce, decisa centra il secondo posto a Crans Montana ancora col "pensiero di quel dramma" (quello della strage di Capodanno) che l’ha accompagnata "per tutto il mese" e per tutto il weekend. Concentrazione al massimo prima dell’appuntamento olimpico, dove la bergamasca promette: "Porterò a Cortina la miglior versione di me". Promessa fatta al termine di una giornata finita solo a un passo dalla tripletta azzurra. Perché se è la 21enne padrona di casa Malorie Blanc (1’17?34) alza la coppa della vincitrice, Goggia dista solo 18 centesimi, Roberta Melesi, che a lungo ha coltivato il sogno del podio, staccata di 42 centesimi dalla vincitrice, chiude quarta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sofia e gli altri, Italia da Giochi. Crans Montana secondo Goggia: "A Cortina potrò dare il massimo»

Sofia Goggia si è piazzata seconda nel SuperG di Crans Montana, poco prima di partire per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

A Crans-Montana, Sofia Goggia e la Nazionale italiana di sci alpino hanno fermato le competizioni per un minuto di silenzio.

