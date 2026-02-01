Soccorse per primo i feriti del pullman trafitto dal guard rail | Mattarella lo nomina cavaliere

Un uomo ha visto un pullman fuori strada, avvolto dal fumo, e non ha perso tempo. È sceso dall’auto e si è precipitato a aiutare i feriti, senza aspettare. La sua prontezza e il suo gesto rapido hanno fatto la differenza, attirando l’attenzione di Mattarella che lo ha poi nominato cavaliere.

Giuseppe Fattore, agente della Polizia di Stato, tornava dalle vacanze in Valdichiana quando si imbatté nel terribile incidente in cui morì una persona e rimasero feriti 24 turisti cinesi Quando vide un pullman uscito di strada, avvolto da una nube di fumò, non esitò. Scese dall'auto e corse a prestare soccorso. Questo gesto, tanto spontaneo quanto coraggioso e determinante per molte persone a bordo del mezzo, è valso a Giuseppe Fattore, 44enne poliziotto residente in Valdichiana, un riconoscimento importante. E' stato infatti nominato dal Presidente Sergio Mattarella Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Pullman Strada L’auto trafitta dal guard-rail, i vigili del fuoco lo trovano dentro ancora vivo: come si è salvato il 27enne alla guida Salvò bimba caduta nel porto. Premiato il carabiniere eroe: Mattarella lo nomina Cavaliere Il carabiniere Giovanni Giugliano, di Riccione, è stato premiato dal Presidente Sergio Mattarella. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pullman Strada Argomenti discussi: Primo soccorso per tutti: le nuove linee guida salvavita; Primo soccorso e defibrillazione: il Ministero lancia la formazione per tutti i cittadini - In Terris; Rianimazione cardiopolmonare, standard nazionali e cittadini nella rete del primo soccorso; A Brescia un incontro gratuito sul primo soccorso per cani e gatti. Un fine settimana di formazione intensa sulle "Tecniche di primo soccorso in ambiente remoto" con medici e tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS, durante il Corso nazionale professionalizzante per Guide in #Abruzzo. Al - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.