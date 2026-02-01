A Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara, si punta a cambiare volto alla zona. Il borgo medievale, già noto per la sua posizione lungo la Via Francigena, si trasforma in un punto di riferimento per chi sceglie di vivere e lavorare in modo diverso. L’obiettivo è combattere l’abbandono della Lunigiana, attirando nuovi residenti attraverso lo smart working, il turismo lento e le produzioni locali. La città si prepara a diventare un esempio di come storia, natura e innovazione possano andare di pari passo.

Pontremoli, 1 febbraio 2026 – Un territorio che innova quello pontremolese. Borgo medievale e tappa storica della Via Francigena, si conferma oggi un luogo in cui storia, cultura e natura dialogano con nuove forme di abitare e lavorare: turismo lento, produzioni locali, smart working e nomadismo digitale con l’obiettivo di trasformare i turisti in residenti. Non è solo una strategia di marketing territoriale: è una vera politica di rigenerazione demografica, economica e sociale. I territori che scelgono questa strada riconoscono che il turismo, da solo, non basta più. Serve un passo in avanti: convincere chi arriva per curiosità a restare per scelta, fare del turista un potenziale abitante attivo, capace di portare competenze, relazioni e nuove economie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Smart worker nel futuro, parte da qui la lotta all’abbandono della Lunigiana (conquistando i turisti)

