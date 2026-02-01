Sky Calciomercato L’Originale a San Martino di Castrozza il racconto dell’ultima tappa invernale

Sky Calciomercato L’Originale ha concluso la sua tappa invernale a San Martino di Castrozza. La trasmissione di Sky Sport ha seguito da vicino gli incontri, il mercato e il calcio giocato in un contesto di montagne innevate. Bonan e il suo team sono passati dal Piemonte al Trentino, mantenendo come scenario le vette imbiancate che fanno da sfondo alle ultime fasi di mercato. La settimana si è svolta tra paesaggi suggestivi e momenti di calcio, chiudendo così il ciclo invernale con una panoramica completa.

Il dietro le quinte di Calciomercato L'Originale a San Martino di Castrozza: paesaggi, incontri, calcio giocato e mercato nel racconto per Sky Sport Insider. Bonan&co si sono spostati dal Piemonte al Trentino per l'ultima settimana di calciomercato e lo scenario che ha fatto da sfondo all'Originale è rimasto lo stesso: montagne innevate. Nei giorni trascorsi a San Martino di Castrozza, mentre si giocavano la Champions e l'Europa League, il Milan.

