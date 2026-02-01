sinner in corsa per il ritorno al vertice del ranking dopo il torneo di maggio

Jannik Sinner si gioca tutto nel mese di maggio per tornare in cima alla classifica mondiale di tennis. Dopo aver perso in semifinale agli Australian Open contro Carlos Alcaraz, il giovane italiano ora punta a risalire la classifica e riappropriarsi del primo posto. La corsa è ancora aperta e tutto può succedere nei prossimi tornei.

Jannik Sinner ha nuovamente l’occasione di tornare al vertice del ranking mondiale del tennis entro la fine del mese di maggio, dopo un percorso che lo ha portato a una semifinale dolorosa agli Australian Open, dove è stato eliminato dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il risultato non ha fermato le ambizioni dell’azzurro, che ha dichiarato di voler riposare, ricaricare le energie e tornare in campo con la determinazione necessaria per riprendere la corsa al numero uno. Attualmente, Alcaraz detiene la vetta con 13.650 punti, distanza considerevole rispetto ai 10.300 punti di Sinner, ma non insormontabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Quando tornerà in campo? La domanda rimbalza tra gli appassionati dopo l’eliminazione contro Djokovic all’Australian Open.

Australian Open, avanti Sinner e Musetti: tre azzurri ancora in corsa agli ottavi nello slamProsegue la corsa anche di Lorenzo Musetti, rendendo questa edizione degli Australian Open particolarmente positiva per il tennis italiano, con tre giocatori azzurri ancora in gioco agli ottavi. Il ... laprovinciadivarese.it

Sinner, Gaston il primo ostacolo nella corsa al tris in AustraliaJannik domani mattina alle 9 in campo a Melbourne nel primo Slam del nuovo anno. Il francese è uno specialista della smorzata. Esordio anche per Musetti, Sonego, Darderi, Nardi e Cocciaretto dopo l'el ... panorama.it

