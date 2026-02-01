Jannik Sinner ha ancora molto da lavorare. Dopo aver perso le ultime maratone sul campo, il talento italiano deve capire come resistere oltre le quattro ore di gioco. Per ora, non riesce a coinvolgere il pubblico e manca quella spinta in più nei match lunghi. Si tratta di un problema che deve affrontare se vuole crescere e vincere partite dure come quelle di durata.

Quando si allena o incontra un giovane giocatore, una delle prime cose che Jannik Sinner ama chiedergli è: "Ti piace giocare i punti importanti?". Perché i campioni si esaltano sotto pressione, quando è questione di un punto, dentro o fuori, e Jannik ci ha abituato da un paio d’anni ormai a essere sempre in testa alla classifica dei punti sotto pressione. Stranamente, Jannik è mancato proprio lì. Quando ha dovuto salvarsi dal break e quando lo svantaggio era da colmare. Mens sana in corpore sano, si dice da circa duemila anni, e il fisico di Sinner, nella semifinale contro Novak Djokovic non era al massimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner, cosa fare per ripartire: resistere oltre le 4 ore e imparare a "prendersi" il pubblico

