S’infiamma il dibattito sugli Assi viari a Piana, dove da quasi quarant’anni alcune fazioni si oppongono ai lavori. I comitati, che si definiscono ambientalisti, ripetono le stesse argomentazioni di sempre, anche se ormai superate. Sono sostenuti da forze politiche che li tengono in ostaggio da generazioni, e questa situazione sembra ormai sfuggire di mano. La discussione si fa sempre più accesa e a tratti anche ridicola.

L’annoso dibattito sugli assi viari, che da quasi quarant’anni, vede comitati sedicenti “ambientalisti”, ripetere argomentazioni vecchie e superate, ma evidentemente supportate da influenti forze politiche e quindi capaci di tenere in ostaggio un’intera città da generazioni, ha recentemente assunto toni al limite del ridicolo. Lo sostiene in una nota “Per lucca e i suoi paesi“. "Il Comune di Capannori, i cui sindaci, da lungo tempo, devono tenere assieme maggioranze al cui interno i contrari agli assi viari sono ben rappresentati, ha per decenni fatto ostruzionismo ritardando in ogni modo la realizzazione della nuova viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - S’infiamma il dibattito sugli Assi: "Da oltre quarant’anni la Piana ostaggio di sedicenti ambientalisti"

