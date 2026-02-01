Sindaco di Niscemi | Siamo una comunità laboriosa basta con i commenti superficiali Il suo post

Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, prende posizione sui social e invita i cittadini a conoscere davvero la realtà locale. In un suo post, il primo cittadino sottolinea che molti si improvvisano esperti senza sapere cosa succede nella comunità. “Siamo una comunità laboriosa, basta con i commenti superficiali”, scrive, mettendo in guardia da chi commenta senza approfondire. Conti invita a valorizzare il lavoro e gli sforzi delle persone che vivono e lavorano a Niscemi.

La riflessione del primo cittadino. Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, ha condiviso un messaggio chiaro sui social: " Oggi tutti si sentono 'Niscemologi' e commentano senza conoscere la realtà ". Il primo cittadino ha voluto sottolineare la solidità e la produttività della comunità locale: " Siamo una città di 25mila abitanti e laboriosa: Niscemi e il suo indotto generano circa un miliardo di euro l'anno ". La questione delle case abusive. Conti ha inoltre smentito le accuse sulle presunte case abusive: " Il centro storico è documentato in una mappa di 300 anni fa conservata in un palazzo storico di Palermo ".

