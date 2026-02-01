Simone trionfa in Val di Fassa Galli bis | è terza Fulmine Deromedis un volo olimpico

Simone ha vinto in Val di Fassa, mentre Galli si è piazzata terza. Deromedis ha fatto un volo incredibile, lasciando tutti a bocca aperta. Se l’Italia vuole sperare in medaglie a Pechino, questi risultati fanno ben sperare. La gara è stata emozionante e ha dimostrato che gli atleti italiani sono pronti a competere ai massimi livelli.

Se i presupposti sono questi l’Italia ha il dovere di sognare in grande guardando allo skicross olimpico. Perché Simone Deromedis mantiene il tricolore sul gradino più alto del podio in Val di Fassa. Il venticinquenne azzurro ha centrato il successo nella seconda gara della tappa di Coppa del Mondo di Passo San Pellegrino, imitando quanto fatto ieri in gara 1 da Jole Galli, oggi terza. "Ieri ci sono andato vicino al podio – sono state le prime parole di Deromedis – per me è un grande sollievo aver vinto oggi. L’obiettivo per la sfida olimpica è sciare al massimo, sciare sempre bene: in questo sport tutto si gioca per questione di millimetri, mi spiace per come è andata la gara di ieri, ma oggi me la sono goduta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa mattina a Val di Fassa si sono svolti le finali di skicross, con Deromedis e Galli che sono arrivati in Big Final.

Questa mattina si è svolta la seconda gara di skicross a Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di freestyle.

Simone triumphs in Val di Fassa, Galli takes third. Deromedis's lightning strike, an Olympic-caliber flight.Galli invece seconda nel turno di qualificazione mattutino, non cede strada nei quarti e in semifinale, per poi giocare al meglio le proprie carte nella sfida decisiva. Dove solo nel settore finale ... sport.quotidiano.net