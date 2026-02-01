Simeri Crichi tante adesioni e tanta prevenzione per Cuore in comune

Sabato 31 gennaio, nella sala consiliare di Simeri Crichi, si è tenuta una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica chiamata “Cuore in Comune”. Più di cinquanta cittadini si sono presentati per fare gratuitamente elettrocardiogrammi e ricevere consulenze mediche. L’iniziativa ha registrato un grande interesse e ha coinvolto molte persone della zona, che hanno approfittato di questa occasione per controllare il proprio cuore.

Sabato 31 gennaio 2026, nella sala consiliare di Simeri Crichi si è svolta un'importante giornata di prevenzione cardiologica dal titolo "Cuore in Comune", che ha visto il coinvolgimento di oltre cinquanta cittadini interessati a sottoporsi a elettrocardiogrammi gratuiti, seguiti da consulenze cliniche dedicate. L'iniziativa, promossa da un team di professionisti della salute guidato dal dottor Marco Vatrano, cardiologo intervensionista presso l'Azienda Ospedaliera "Renato Dulbecco" e "Pugliese" di Catanzaro, ha riscosso un grande successo di partecipazione, dimostrando un crescente interesse da parte della popolazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

